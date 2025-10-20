La «Juan de Borbón» es esperada en Ferrol este viernes tras participar en la operación UNITAS en EE.UU.

La Fragata «Juan de Borbón», al mando del Capitán de fragata ferrolano Miguel Romero Contreras, tiene prevista la llegada a su base en el puerto de Ferrol este viernes, día 24 de octubre, después de haber participado en el ejercicio Unitas, en la costa este de Estados Unidos, integrada en el Grupo de Combate Expedicionario «Dédalo 25-3» tras haber hecho escala en la Base Naval de Norfolk, en el estado norteamericano de Virginia. El acto de recibimiento en uno de los muelles del Arsenal ferrolano será presidido por el Comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, el capitán de navío Jesús González-Cela Franco. La «Juan de Borbón» había zarpado del muelle número 5 del Arsenal el día 27 de agosto.

Regreso a España

El Grupo de Combate Expedicionario (GCE) ‘Dédalo 25-3’ de la Armada Española inició su travesía de regreso a España tras una destacada participación en el Ejercicio UNITAS 2025, desarrollado en la costa este de Estados Unidos. La fuerza española recaló en la Base Naval de Norfolk, Virginia, donde se celebró la clausura del ejercicio a bordo del portaaviones estadounidense USS Harry S. Truman.

El GCE ‘Dédalo25’ en esta último despliegue del presente año está compuesto por el ‘Galicia’ y las fragatas ‘Almirante Juan de Borbón’ -F102- y ‘Canarias’ -F86-,

El Estado Mayor de la Defensa ha recordado que desde mediados de septiembre pasado la agrupación de la Armada Española ha participado en el ejercicio multinacional ‘UNITAS25’, liderado por Estados Unidos, donde las diferentes unidades han hecho gala de la interoperabilidad necesaria para defender los intereses comunes en y desde la mar. Estas maniobras anuales que organiza cada año la US Navy (navy.mil) ha congregado a 26 países, más de 8.000 militares y se celebran en la costa este de los Estados Unidos desde hace 66 años.

La fragata «Juan de Borbón»

La fragata «Juan de Borbón» (F-102) está integrada en la 31 Escuadrilla de Superficie con base en el Arsenal de Ferrol.

Como el resto de su clase, fue desarrollada en los astilleros Izar, hoy Navantia, (Ferrol) con un coste de 600 millones de euros..

Al igual que las demás fragatas F-100 clase Álvaro de Bazán, son los primeros buques de guerra europeos que cuentan con el sistema de combate Aegis, de origen estadounidense, y un radar capaz de detectar movimientos de aeronaves en un radio de 600 kilómetros, que les permite actuar en igualdad de condiciones con las más modernas unidades de la Marina de Estados Unidos y participar en el desarrollo del escudo antimisiles. Tiene capacidad para detectar y seguir hasta 90 blancos móviles y dirigir los proyectiles antiaéreos y de superficie.

Son los primeros buques españoles con casco de protección balística de acero de alta resistencia. Completa su protección con motores montados sobre piezas elásticas, que no transmiten ruido al casco, por lo que son más difícilmente detectables por submarinos. Durante la fase de desarrollo, se puso especial énfasis en el diseño de las formas del buque con el objetivo de minimizar su «eco» de radar. Las F-100 están equipadas también con sistemas de contramedidas y guerra electrónica Indra Aldebarán, de diseño y fabricación española, y un sistema acústico antitorpedos AN/SLQ-25A Nixie.

Dispone de dos lanzadores cuádruples de misiles antibuque AGM-84 Harpoon; dos lanzadores dobles de torpedos Mk-46; un cañón tipo Mk-45 de cinco pulgadas con capacidad de disparo de 20 proyectiles por minuto y 23 km de alcance; y un lanzador vertical Mk-41 con 48 celdas; cuatro lanzachaff que emiten señuelos para confundir a los misiles enemigos, y un helicóptero SH-60B Seahawk, preparado para la lucha antisubmarina y antisuperficie.

Por especialidades el buque cuenta con especialistas en Artillería, Armas Submarinas, Electrónica, Comunicaciones, Energía y Propulsión, Administración, Alojamientos, Maniobra y Navegación, Sistemas Tácticos, Artillería y Misiles, Direcciones de Tiro, Sonar, Mecánica, Electricidad y Hostelería. En un elevado porcentaje son gallegos, pero en general la dotación procede de casi todos los sitios de España, de la costa e interior, del norte y sur, del este y oeste así como de otros países hermanos.