Bar El Paseo e Autos Pasuco disputan a final do Torneo de Fútbol Sala OcioSol

5 septiembre, 2025 Dejar un comentario 433 Vistas

O pavillón municipal de Valdoviño acolle ás 20 horas o encontro polo 3º e 4º posto entre Minuetto/Radiocar e Meraki, e ás 21 horas, celébrase a gran final.

Bar El Paseo e Autos Pasuco disputan este venres 5  a gran final do Torneo de Fútbol Sala OcioSol 2025. Será no pavillón municipal O Longoiro, en Meirás, Valdoviño, nun emocionante encontro que o público poderá seguir a partir das 21:00 horas.

Unha hora antes, ás 20 horas, Meraki e Minuetto/Radiocar saltarán ao terreo de xogo para loitar pola terceira praza.

El Paseo chega á gran final tras superar na fase previa ao Minuetto, vencedor da anterior edición do torneo, por un axustadísimo 3-4, namentras que Autos Pasuco impoñíase a Meraki por 3 tantos a 1, conseguindo así o pase á final.

Tras os encontros, o Concello procederá á entrega de trofeos, na que tamén se recoñecerá ao equipo local mellor clasificado e ao xogador máis veterán da competición.

Lea también

Prazo extraordinario para inscribirse nas “21 Leguas. Os 101 quilómetros de Narón”

A organización das 21 Leguas, os 101 quilómetros de Narón, abriu un prazo extraordinario de …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *