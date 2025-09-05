Bar El Paseo e Autos Pasuco disputan a final do Torneo de Fútbol Sala OcioSol

O pavillón municipal de Valdoviño acolle ás 20 horas o encontro polo 3º e 4º posto entre Minuetto/Radiocar e Meraki, e ás 21 horas, celébrase a gran final.
Bar El Paseo e Autos Pasuco disputan este venres 5 a gran final do Torneo de Fútbol Sala OcioSol 2025. Será no pavillón municipal O Longoiro, en Meirás, Valdoviño, nun emocionante encontro que o público poderá seguir a partir das 21:00 horas.
Unha hora antes, ás 20 horas, Meraki e Minuetto/Radiocar saltarán ao terreo de xogo para loitar pola terceira praza.
El Paseo chega á gran final tras superar na fase previa ao Minuetto, vencedor da anterior edición do torneo, por un axustadísimo 3-4, namentras que Autos Pasuco impoñíase a Meraki por 3 tantos a 1, conseguindo así o pase á final.
Tras os encontros, o Concello procederá á entrega de trofeos, na que tamén se recoñecerá ao equipo local mellor clasificado e ao xogador máis veterán da competición.