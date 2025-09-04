Un senderista herido en las Fragas do Eume tuvo que ser trasladado en helicóptero al Hospital Naval de Ferrol

Un senderista tuvo que ser trasladado en helicóptero después de resultar herido en las Fragas do Eume, en el concello de A Capela, al encontrarse en una zona de difícil acceso y no poder ser llevado por tierra hasta la zona en donde se encontraba una ambulancia del 061.

El Centro Integrado ás Emerxencias-112 Galicia recibió un aviso a causa de este incidente unos 20 minutos antes de las 17:00 horas de este jueves. Según indicó el particular, había resbalado haciendo una ruta cerca del cañón del Eume, sin que pudiera caminar después del percance sufrido.

Enseguida, los gestores del CIAE 112 Galicia solicitaron la intervención del Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos do Eume con base en As Pontes y de la Guardia Civil.

La dotación de los bomberos junto con efectivos del 061 consiguieron llegar hasta el herido. Éste había dejado su coche en las cercanías de la Central Eléctrica y emprendió a pie la ruta 7, «Camilo Fontardión» sufriendo un accidente a unos tres kilómetros del punto de partida, un fuerte golpe en una pierna que le impedía poner el pie en el suelo.

Al encontrarse complicada su evacuación por tierra en una camilla, ante un terreno complicado, se decidió informar al Servicio de Guardacostas de Galicia, quien movilizó hasta el punto el helicóptero «Pesca II«, a bordo del cuál sería trasladada la víctima hasta el Hospital Naval del Complejo Hospitalario Universitario-CHUF de Ferrol.