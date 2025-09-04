La fiesta infantil prevista para este viernes cortará un tramo de la avenida de Esteiro.

En la jornada de este viernes, día 5 de septiembre, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de la macro fiesta infantil, que se tuvo que aplazar el pasado 31 de agosto debido al mal tiempo.

Las atracciones infantiles funcionarán desde las 16.30 horas a 19.30 horas y se ubicarán en la avenida de Esteiro, al igual que el año pasado, por lo que será preciso cortar el tramo que va desde la avenida de Vigo hasta la calle Españoleto en ambos sentidos de circulación desde las 9.00 horas hasta las 23.00 horas aproximadamente. Todas las atracciones son gratuitas.

Corte en Canido

También se restringe el tráfico rodado desde este viernes a partir de las 15.00 horas, y hasta el domingo en la calle Pérez Parallé, en Canido, por la celebración de las Meninas.