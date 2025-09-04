Últimos días para inscribirse en la tercera etapa del Camino Inglés, de Pontedeume a Betanzos, de la mano del Programa Santander X Explorer UDC

Este domingo, día 7 de septiembre, tendrá lugar la tercera etapa del Camino Inglés, de Pontedeume a Betanzos (19,7 kms), de la mano del Programa de Emprendimiento Santander X Explorer UDC.

La caminata dará comienzo, a las 9:45 horas, desde el Torreón de los Andrade, en Pontedeume, e incluye una parada en el espacio coworking A Casa do Pescador, en Miño, y otra en el hotel rural Bemar del Camino, en Paderne, antes de llegar, a las 17:00 horas, a Betanzos.

Las personas interesadas en participar en esta tercera etapa deben enviar un correo electrónico con sus datos personales a inmaculada.munoz.pliego@udc.es o bien llamar al 881 013 616 antes de las 14:30 horas del viernes 5 de septiembre. Serán requisitos necesarios para realizar la caminata llevar ropa y calzado cómodo, así como agua y comida para toda la jornada. A mayores, las personas que la tengan, pueden llevar la credencial de la etapa anterior.

Esta iniciativa sigue los pasos del proyecto de divulgación científica “Camino Conciencia” que promovieron los investigadores del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI), Ana Ares, Armando Yáñez y Ginés Nicolás con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Su objeto principal era el de recorrer las seis etapas del Camino Inglés desde Ferrol hasta Santiago de Compostela y conocer más al por menor el Campus Industrial de Ferrol y sus potencialidades en los campos de la docencia, de la transferencia y de la investigación.