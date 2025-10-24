Este martes en el Campus Industrial se conmemora el 50 aniversario del fallecimiento de Ángela Ruiz Robles

La Biblioteca Ángela Ruíz Robles, situada en el Edificio de Apoyo al Estudio del Campus Industrial de Ferrol, acogerá, este martes 28 de octubre, a las 18:30 horas, una mesa redonda con la que la Universidade da Coruña (UDC) quiere conmemorar el 50 aniversario del fallecimiento de la maestra, escritora e inventora Ángela Ruíz Robles (Villamanín-León 1.895-Ferrol 1.975), conocida por ser la precursora del e-book. De hecho, un prototipo de su Enciclopedia Mecánica puede observarse, a día de hoy, en la sede coruñesa del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT).

Participarán en esta mesa redonda, su nieta María Luisa Souto Grandal; la integrante del grupo de Investigación en la Enseñanza de las Ciencias y de las Matemáticas (IECM) de la UDC, María Jesús Fuentes Silveira; y la integrante del Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificial (LIDIA), también de la UDC, María Noelia Sánchez Maroño. Ejercerá cómo moderadora la subdirectora de la Oficina de Igualdade de Xénero (OIX) de la institución herculina, María José Abad.

Un mural colaborativo y una biblioteca con su nombre

Desde octubre de 2.020, Ángela Ruíz Robles cuenta con un mural a un lado de la Escuela Universitaria de Diseño Industrial (EUDI), situada en el Campus Industrial de Ferrol. Esta obra colaborativa fue el resultado del taller “Muralismo arredor do 25N – Elas Muralistas” que promovió la Oficina de Igualdade de Xénero (OIX) de la UDC en colaboración con 7H Cooperativa Cultural.

Un año antes, en 2019, la biblioteca de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), pasaba a llevar su nombre. Hoy en día, este espacio está situado en el Edificio de Apoyo al Estudio

Asimismo en Ferrol el concello colocó dos placas en su recuerdo. Una en el antiguo Ibáñez Martín, en donde ella fue directora, y la otra en el edificio de la calle Real donde ella vivió.

Este lunes,día 27, aniversario de su fallecimiento, el concello , como viene haciendo en los últimos realizará dos ofrendas florales, una ante la casa en donde residió y otra ante la tumba en el cementerio de Serantes.