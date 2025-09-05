Más de 6.500 militares y 2.000 medios han participado en la extinción de incendios durante el verano

Más de 6.500 militares y 2.000 medios del Ministerio de Defensa han participado en la extinción de la oleada de incendios que ha asolado el territorio español durante el verano, mientras que los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han realizado 48 intervenciones en nueve comunidades autónomas y con 14 fuegos de forma simultánea.

Son datos actualizados y proporcionados por el Ministerio de Defensa con motivo de la visita de la ministra del ramo, Margarita Robles, este jueves a la sede de la UME en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), desde donde ha mantenido una videoconferencia con personal desplegado en las zonas afectadas por las llamas.

Durante el periodo de mayor virulencia del fuego, en el mes de agosto, la UME ha atendido quemas de urgencia y se ha desplegado en diversas regiones para llevar a cabo ataques directos al fuego o tareas de protección de poblaciones e infraestructuras, entre otras labores.

Los días 14, 15 y 16 fueron los más complicados por la simultaneidad de los incendios repartidos por el territorio español, según ha informado el Ministerio de Defensa. Con la situación controlada, Robles ha subrayado el «compromiso y profesionalidad» de la UME, a quien ha situado como un «ejemplo de la gran capacidad» de las Fuerzas Armadas «ante cualquier situación o dificultad que pueda presentarse».

«Son ustedes una referencia y, muestra de ello, es el cariño que les tiene la ciudadanía. Verles llegar es sinónimo de tranquilidad para cualquier persona que les tiene cerca», ha agradecido la ministra.