Noite de Bolos convértese este venres nun poderoso tributo ao desaparecido músico nedense Marcos Neira

O Concello de Neda prepara para este venres día 5, a edición máis especial de Noite de bolos. O festival renderá tributo nesta ocasión ao desaparecido Marcos Neira, mestre e músico do municipio, finado no ano 2023. No cartel, tres grupos que foron parte da súa historia persoal e que garanten troula.
O habitual certame, previo á celebración da tradicional Festa do Pan, arrincará no paseo marítimo de Neda, a partir das 21.30 horas, E farao cunha unha homenaxe musical a este prezado veciño, que deixou fonda pegada no eido cultural e tamén no deportivo da localidade.
A velada arrincará cunha colaboración de Fran Amil, e co concerto da Fanfarria Taquikardia, integrada por instrumentos de vento-metal e percusións da que foi membro fundador. O seu repertorio é resultado da variedade de estilos, abarcando dende as melodías balcánicas ata as pezas de música clásica, bandas sonoras e música tradicional galega e latina.
Cuchufellos, o primeiro grupo no que tocou o saxo Neira, será o seguinte en saír a escena. Os integrantes desta formación, que se disolvía no 2016 tras vinte anos de traxectoria, xúntase case unha década despois para esta cita única. E con eles volve o “speed folk”, mestura singular de ska, pachanga e ritmos balcánicos que, no seu día, supuxo unha innovación ao panorama musical galego.
O broche de ouro virá da man dos irreverentes Exquisitos Ghipes de merda e a súa proposta de folk-rock progresivo. Os integrantes do grupo formaron parte da Ray Preíland Band, un proxecto colectivo inclasificable concibido y coordinado por Marcos Neira. Precisamente, nesta Noite de bolos inesquecible estrearanse temas do álbum inédito desa formación no que estaba a traballar o homenaxeado.
O festival, organizado polo Concello, a modo de prólogo da 35 edición da Festa do Pande Neda, conta co apoio da Deputación da Coruña e da Xunta, a través da Axencia de Turismo de Galicia e Abanca, dentro das axudas para festas de interese turístico de Galicia.