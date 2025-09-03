Un nuevo jugador para el Racing, Chema Rodríguez, defensa central

José Manuel Rodríguez Benito, Chema Rodríguez (Caudete, 1992), afrontará este jueves su primer entrenamiento como jugador del Racing Club Ferrol, después de que el futbolista albaceteño alcanzase en la tarde de este miércoles un acuerdo con la entidad verde para incorporarse al club. El defensa central zurdo llega libre tras finalizar su vinculación con la SD Eibar, y se suma al proyecto racinguista para aportar experiencia, solidez y jerarquía a la zaga.

Chema se formó en las categorías inferiores del Elche CF, dando sus primeros pasos como sénior en el filial ilicitano. Su carrera continuó en el filial del Atlético de Madrid, antes de consolidarse en la AD Alcorcón, club con el que debutó en Segunda División y en el que militó durante tres temporadas.

En la temporada 2016/17 logró el ascenso a Primera División con el Levante UD, disputando un total de tres campañas en la máxima categoría. Posteriormente, jugó en el Nottingham Forest inglés, el Getafe CF, y regresó a Segunda con la SD Eibar, donde ha militado en las últimas temporadas, además de una cesión al Alcorcón durante la campaña 2023/24.

Con más de 60 partidos en Primera División y 157 en Segunda, Chema Rodríguez llega a Ferrol como un futbolista contrastado, con capacidad para liderar la línea defensiva. Su envergadura, lectura táctica y experiencia en vestuarios de alto nivel lo convierten en un refuerzo de garantías para afrontar esta ilusionante temporada.

