Este sábado se celebra en el interior del Arsenal, la XXXII Travesía Abelardo López

El concejal de deportes, Ricardo Aldrey, presentó en la mañana de este miércoles en el Ayuntamiento de Ferrol la XXXII Travesía Abelardo López, que se celebrará el sábado 6 de septiembre a las 16:00 horas. En la presentación también participaron la hija del homenajeado, Elisa López, el práctico del Arsenal, Pedro Izquierdo y el presidente del Club Marina Ferrol, Fernando Bustabad.

La prueba discurrirá en la lámina de agua frente al Patio de Armas del Arsenal Militar de Ferrol y está organizada por el Ayuntamiento en colaboración con diferentes clubes y entidades locales. Esta travesía está abierta tanto a deportistas federados como aficionados contando con tres recorridos: A, federado de 2.000 metros (con salida a las 16:40 horas); B, federado de 1.000 metros (con salida a las 16:20 horas); y C, popular de 500 metros (16:00 horas).

En la competición federada habrá siete categorías que se dividen por edades. Tendrán trofeo los tres primeros clasificados de cada categoría en masculino y femenino y el vencedor o vencedora absoluto de la travesía en los recorridos A y B.

En la prueba popular, los participantes recibirán un regalo conmemorativo de la travesía y el/la participante más joven y de mayor edad recibirá un premio.

El edil animó a la participación recordando que los deportistas menores de edad deberán acercar una autorización de su padre, madre o tutor legal.

Además de a los nadadores, Aldrey también animó a la ciudadanía a presenciar esta prueba que sirve “como recuerdo de un antiguo componente de la Armada”. El acceso para los espectadores por la Puerta del Parque estará abierto a partir de las 16:00 horas.

Por su parte, Pedro Izquierdo destacó el compromiso de la Armada con el deporte, que se pone de manifiesto en esta colaboración con el Ayuntamiento para el desarrollo de la travesía y, por último, Fernando Bustabad, agradeció a la Administración local que cuente con el club para llevarla a cabo un año más.

ABELARDO LÓPEZ

Nacido en Ortigueira el 12 de abril de 1887, Abelardo López se mudó a Ferrol, donde se introdujo en el ámbito militar, en el que desarrolló toda su carrera profesional. Elisa López fue la encargada de recordar la memoria de su padre, destacando que fue campeón de natación de gran fondo y fue seleccionado para la Olimpiada de Amberes, en agosto de 1920. Fue condecorado en varias ocasiones por la Marina y recibió la medalla al mérito deportivo en el desaparecido estadio Manuel Rivera de Ferrol, el 11 de marzo de 1956.