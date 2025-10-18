Concello de Valdoviño y SGHN promueven una nueva edición del programa de visitas escolares a A Frouxeira

El Ayuntamiento de Valdoviño inaugura una nueva edición del programa escolar de visitas guiadas a la laguna de A Frouxeira, que promueve en colaboración con la Sociedad Gallega de Historia Natural (SGHN).

Fuente Concello de Valdoviño

La iniciativa busca contribuir a la difusión, respeto y protección de uno de los cinco humedales protegidos de Galicia. Junto con la organización ambiental, se organizan visitas guiadas y concertadas para centros educativos, con un discurso adaptado a la edad de los niños participantes, donde se les explica su importancia, centrándose en su flora y fauna únicas, su historia y dinámica, o las figuras de protección que rigen el territorio.

El programa municipal es gratuito, y está abierto a los centros de Educación Primaria y Secundaria de toda Galicia, y para adherirse a él deberán enviar un correo electrónico a la dirección ferrol@sghn.org indicando el nombre del centro, año y número de alumnos, o llamar al número de la asociación, 698 14 13 84. Desde allí se concertarán visitas.

La laguna de A Frouxeira cuenta con figuras de protección como humedal protegido de importancia internacional, zona de especial protección para las aves (ZEPA), zona de especial protección de los valores naturales (ZEPVN) y zona especial de conservación (ZEC)

