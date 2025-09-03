Minuto de silencio por la última víctima de violencia de género

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y varios miembros de la corporación municipal guardaron un minuto de silencio, en la plaza de Armasa las doce de la mañana d este miércoles, por la última víctima de violencia de género.

Se trata de una mujer de 54 años asesinada presuntamente por su expareja el 24 de agosto en la provincia de Granada. Con ella son ya 25 las víctimas mortales por violencia machista en 2025 en España, llegando a las 1.319 mujeres asesinadas desde 2003, cuando se inició la recogida de estos datos.

Todas aquellas víctimas de violencia de género pueden recibir ayuda a través del teléfono 016, mediante consultas en línea a través de la dirección electrónica 016- online@igualdad.gob.es; del canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y del chat en línea, accesible desde la página web www.violenciagenero.igualdad.gob.es/



