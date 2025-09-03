El concello de Valdoviño cuenta con una nueva trabajadora social

El Ayuntamiento de Valdoviño refuerza el departamento municipal de Servicios Sociales con la incorporación de una nueva trabajadora social. Lidia Romero Fabal tomaba posesión del puesto en la mañana de este miércoles , tras firmar la pertinente documentación junto al alcalde, Alberto González, y en presencia de las que serán sus nuevas compañeras, la educadora familiar Iria García; la trabajadora social Paula Fernández y la administrativa Amparo Estraviz.

El nuevo contrato, por tres años con posibilidad de prórroga por otro más, se financiará con la ayuda del Plan Concertado de Servicios Sociales de la Xunta, que aportará anualmente cerca de 18.000 euros, algo más del 30% del coste, mientras que el Ayuntamiento sufragará el otro 70% restante con fondos propios. Entre sus responsabilidades, estarán tareas derivadas del Programa Básico de Inserción Social.