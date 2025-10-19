La Xunta reafirma la promoción de vivienda pública en Ferrol y Narón consignando 32,6 M€ en los presupuestos del 2026

La delegada territorial de Ferrol, Martina Aneiros, valora el esfuerzo inversor del Gobierno gallego en esta materia en Ferrolterra que crece más de un 76% con respecto al año anterior.

La Xunta de Galicia destinará el próximo año 32,6 M€ a la promoción de vivienda pública en los ayuntamientos de Ferrol y Narón. Una cifra de inversión que crece más de un 76% con respecto a la del año pasado y que, según remarcó la delegada territorial, Martina Aneiros, reafirma el compromiso del Gobierno gallego con el impulso a la vivienda adquirido al inicio de la legislatura “de incrementar el parque de vivienda pública hasta alcanzar las 8.000 viviendas comprometidas, reforzar la promoción y gestión de la vivienda con destino a la venta o alquiler y el suelo residencial”.

Así, las cuentas recogen una inversión de 28,10 M€ para la construcción de nueva vivienda pública en el Bertón (Ferrol), donde actualmente están en marcha, en diferentes fases, los proyectos para un total de 363 hogares, 48 de ellos ya en plena construcción, tal y como pudo comprobar la delegada territorial, quien reiteró la intención de la Xunta de destinar por lo menos un 40% del total de los mismos la menores de 36 años.

Señaló además que los Presupuestos 2026 dan un nuevo ánimo al programa Rexurbe en la ciudad con una partida de 2,9 M€ para seguir avanzando en la rehabilitación de viviendas en el barrio de Ferrol Vello para destinarlas a alquiler social. Aneiros recordó que este programa tiene por objetivo la rehabilitación de inmuebles para la regeneración de los cascos viejos de las ciudades, para que sirvan como catalizador para recuperar e incentivar la iniciativa privada en la recuperación de los conjuntos históricos. Actualmente, el Gobierno gallego tiene en marcha diferentes actuaciones en los 24 inmuebles que adquirió por un total de 1,5M€ y que sumarán medio centenar de viviendas al parque de vivienda pública de la ciudad.

La representante de la Xunta recordó que el compromiso del Gobierno gallego con la ciudad naval es máximo en esta materia “y prueba de eso son los 31 M€ comprometidos en las cuentas para dotar la ciudad de nuevos hogares de promoción pública, bien de nueva construcción o a través de la rehabilitación, y ofrecer así soluciones para atajar el problema de acceso a la vivienda”.

Nuevas viviendas en Narón

Aneiros también avanzó que el Gobierno gallego destina una partida de 1,6 M€ en sus cuentas para la construcción de viviendas de promoción pública en Narón. Concretamente, se trata del proyecto para construir un edificio con 91 hogares en la avenida 3 de abril para lo cual el Ayuntamiento y la Xunta firmaron recién la cesión del suelo y cuya redacción del proyecto se encuentra actualmente en fase de licitación. La inversión total estimada que hará la Xunta de Galicia en esta actuación que abordará a través de la Sociedad de Vivienda Pública de Galicia (Vipugal) es de 17,1M€.

Además recordó que el Gobierno gallego también tiene en marcha la conversión de bajos comerciales de titularidad autonómica la vivienda en este municipio, que darán como resultado 14 nuevos hogares públicos.

Esfuerzo inversor

La delegada territorial puso en valor el esfuerzo inversor realizado por la Xunta de Galicia en estas cuentas “diseñadas para dar respuesta a las necesidades de todos los gallegos”, indicó, destacando que hayan superado por primera vez en la historia la barrera de los 14.000 M€, “con un crecimiento de 300 M€ que se focaliza en las áreas sociales -política social, sanidad, educación y empleo- para seguir favoreciendo la igualdad, independientemente del lugar de residencia”.

Destacó además que en el impulso a la vivienda, Galicia amplía el próximo año nuevas medidas alineadas con los objetivos estratégicos, incrementando en 40.000 euros el techo de patrimonio para acceder a la rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la compra de un piso para colectivos protegidos, e incluyendo dentro de estos colectivos también las familias monoparentales.