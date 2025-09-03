El joven cantautor ferrolano Coke Couto presenta su último single, ‘De hielo’

El cantautor ferrolano Coke Couto (Ferrol, 2006) acaba de grabar su último single, ‘De hielo’. Un trabajo inspirado en Ferrol y en el mar, que se subirá a todas las plataformas musicales este viernes 5 de septiembre, acompañado de un reportaje fotográfico realizado por Angelo Ramos (@angelovramos).

“Mis canciones siempre hablan de alguna manera sobre este tema, porque he nacido y me he criado en una ciudad que mira al mar. También empleo muchas metáforas relacionadas con el medio marino, ya que es una temática muy polivalente y evocadora” señaló el artista.

Coke Couto acompaña su nueva propuesta musical con unas imágenes capturadas en el puerto de Ferrol y en la

Pescadería de Ucha, en las que se refleja la esencia marinera de la ciudad departamental.

La originalidad de estas instantáneas reside en quién está detrás del objetivo. El prestigioso Angelo Ramos, norteamericano de nacimiento y residente en A Coruña, ha sido el encargado de ponerle imagen a este nuevo proyecto. Con esta colaboración, el afamado fotógrafo se inicia en la portada musical, ya que hasta el momento sus trabajos creativos tenían como temáticas principales la moda y el sector nupcial.

Un artista multidisciplinar

A pesar de su juventud (19 años) Coke Couto es un artista multidisciplinar con un marcado perfil autodidacta. Atesora en su currículum artístico un Premio Goya por interpretar a uno de los personajes de la película ‘Valentina’ (2022) y ha participado en programas de televisión como ‘Got Talent’ o “Idol Kids”, donde también desarrolló su faceta como ilusionista.

Además de seguir publicando música y continuar con sus giras de conciertos, Coke Couto no ha dejado nunca de componer. Temas como “Todo empieza ahora (Cabañas)” (2022), “Lo mejor de esta vida” (2023) o “Dime” (2023) son algunas de las más sonadas. Muchas de ellas las ha creado en colaboración con otros artistas y productores, llevando a más de 50 países entre los que destacan Estados Unidos, México y Argentina.