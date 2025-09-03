Jugadoras del Baxi Ferrol se hicieron las analíticas de inicio de la temporada en el «Ribera Juan Cardona»

Las jugadoras del Club Universitario de Ferrol, también conocido como Baxi Ferrol, han pasado estos días por el hospital Ribera Juan Cardona para hacerse las analíticas del inicio de la temporada en el laboratorio del centro sanitario, integrado en Ribera Lab.

En la foto adjunta, algunas jugadoras posan con varias profesionales de Ribera Lab en Ferrol.

Fundado en 1997, el equipo quedó subcampeón de la Copa de Galicia en la temporada pasada y jugó la Copa Europea de la FIBA. En la liga femenina quedaron en el puesto 8º.