Un conductor de Ferrol se niega en dos ocasiones, en menos de dos horas, a someterse a la prueba de drogas

La Policía Local de Ferrol ha instruido diligencias penales contra un conductor que, en menos de dos horas, se negó en dos ocasiones a someterse a la prueba de detección de drogas.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, 29 de agosto y,la primera intervención tuvo lugar a las 20.40 horas en la avenida de Nicasio Pérez. Entonces, una patrulla de servicio observó a un vehículo que cambiaba de dirección de forma irregular, sin utilizar las luces intermitentes.

Al darle el alto, y tras ser interrogado por los agentes sobre el consumo de alcohol o drogas, el conductor manifestó que había bebido una cerveza y que la noche anterior había consumido «un par de porros». Tras dar negativo en la prueba de alcoholemia, se negó repetidamente a realizar la de drogas.

Los agentes le informaron en varias ocasiones de que su negativa constituía un delito contra la seguridad vial, tipificado en el artículo 383 del Código Penal, pero el hombre persistió en su actitud. Ante la ausencia de un conductor alternativo, el vehículo fue retirado por la grúa municipal al depósito de vehículos.

SEGUNDA OCASIÓN

El segundo incidente se produjo a las 22.00 horas de ese mismo viernes, día 29, , cuando el mismo conductor, acompañado de su padre, se personó en el depósito para hacerse cargo del coche.

Una vez abandonado el lugar –esta vez con el progenitor al volante–, otra patrulla observó cómo se ponía de nuevo al volante la misma persona que se había negado a realizar el test de drogas en la carretera de Catabois.

Los agentes volvieron a darle el alto y, por segunda ocasión consecutiva, el conductor se negó a realizar las pruebas de drogas, motivo por el que se le volvieron a instruir diligencias penales por el mismo delito.