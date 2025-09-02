Fene celebra unha nova edición do seu Outlet con grandes descontos no comercio local

Esta fin de semana regresa unha das citas máis agardadas do comercio local: o Outlet Fene, que se celebrará os días 5, 6 e 7 de setembro, organizado polo Concello de Fene en colaboración coa Asociación de Comercio, Hostalería e Servizos de Fene “O Cruceiro” e coa colaboración económica da Deputación da Coruña.
O evento desenvolverase en horario de venres e sábado de 10:00 a 13:30 h e de 17:00 a 20:00 h, e o domingo de 11:00 a 13:30 h. Será unha excelente oportunidade para atopar produtos de calidade a prezos moi rebaixados, ademais de desfrutar dun ambiente festivo, con animación e decoración especial nos comercios.
Os establecementos participantes nesta edición serán: A Tenda Agasallos, Arrecendo Galego, Berline Boutique, Bualá, Cafetería CMIU Fene, Calzados Locay, Cáprica Cómics y Juegos, Costuras Mercería e Lencería, DaMa Fene, El Baúl de Bego, Jomer, Kenia Fene, Koralli Boutique, Lencería Loly Calvo, Lualé 114, Más Sport, Mayka Moda, Mi Pachu e Un Pedacito de Mi.
No ámbito hostaleiro, o CMIU Fene ofrecerá unha promoción especial consistente nunha ración de 10 aliñas de polo barbacoa con patacas a 5 euros, mentres que Arrecendo Galego organizará sorteos presenciais de cestas e vales para ceas o venres e sábado ás 21:30 h aproximadamente.
A concelleira de Promoción Económica, Ángeles Coira, salientou que o Outlet Fene é “un escaparate perfecto para apoiar ao comercio de proximidade e dinamizar o concello. É unha oportunidade para que a veciñanza e visitantes poidan descubrir todo o que ofrecen os nosos establecementos, con descontos moi atractivos e nun ambiente festivo”.