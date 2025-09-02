La Xunta financió con cerca de 150 mil euros las obras de mejora de infraestructuras en 7 empresas turísticas de Ferrolterra

La Xunta financia este año con 149.707 euros actuaciones de mejora de las infraestructuras de siete establecimientos de alojamiento y restauración de Ferrolterra.

La delegada territorial de Ferrol, Martina Aneiros, visitó en la mañana de este martes el camping de As Calabazas, uno de los negocios beneficiarios de estas aportaciones de la Agencia Turismo de Galicia. El camping localizado en la parroquia de Covas, percibió una ayuda de 39.800 euros destinada a la modernización de sus instalaciones. Concretamente, la inversión se destinó a acondicionamiento de zonas comunes como los aseos, baños y duchas.

Tal y como recordó la delegada territorial, el objetivo principal de esta convocatoria, cuyo crédito presupuestario ascendió a 4,5 M€, es “fortalecer la competitividad del sector a través de inversiones que optimicen aspectos como la accesibilidad, la eficiencia energética, la digitalización o la calidad de las instalaciones con el fin de consolidar una oferta turística de calidad en nuestra Comunidad”.

Pueden ser objeto de subvención a través de esta orden de ayudas las actuaciones destinadas a mejorar las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en los establecimientos; las obras de mejora para obtener certificaciones de calidad; las actuaciones de renovación, modernización o adaptación a las modificaciones normativas; la adquisición de equipación; intervenciones de mejora de la climatizaciones; actuaciones de digitalizaciones de sistemas de gestión o comercialización y de adaptación a los sistemas de seguridad y salud. El límite de inversión por actuación subvencionable será de 100.000 euros y la intensidad de la ayuda podrá alcanzar el 60%, hasta un máximo de 60.000 euros por beneficiario.