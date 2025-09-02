Festas Veran Ferrol 2025

Ferrol será la meta, el día 14, de la XXIII Vuelta Ciclista a Galicia

La última de la cuarta etapa tendrá comienzo en la plaza de Armas y fin en el puerto de Curuxeiras

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, se desplazó en la mañana de este martes a la Cidade da Cultura en Santiago de Compostela con motivo de la presentación de la XXIII Vuelta Ciclista a Galicia, que se celebrará del 11 a 14 de septiembre . En el acto participaron el secretario general para el Deporte, José Ramón Lete, el presidente de la Federación Gallega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz Nieto, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea, entre otras autoridades.

La competición, en la que participarán más de 100 ciclistas, es una de las clásicas del calendario español y Ferrol será el inicio y final de la cuarta y última etapa de la vuelta el domingo 14 de septiembre, después de que los corredores hayan completado en las jornadas previas las etapas en Rubadumia, Caldas de Reis y Barreiros.

En Ferrol

En Ferrol los esperará un recorrido de 130 kilómetros por diferentes puntos del municipio y de la comarca, con salida en la plaza de Armas y la meta en el muelle de Curuxeiras.

Rey Varela destacó que Galicia es un escenario extraordinario y subrayó la implicación de Ferrol y de todos los ayuntamientos por los que pasará la vuelta con este evento de la Federación Gallega de Ciclismo y de la Xunta de Galicia. Asimismo, durante la presentación recordó que la Administración local, junto a la autonómica y al puerto “estamos haciendo una transformación de ciudad” en la que el ciclismo es “importantísimo como deporte pero también como actividad saludable y como comunicación, por eso estamos duplicando el carril bici en Ferrol: es una apuesta de presente y de futuro”, manifestó.

El regidor concluyó deseando que esta  visita a Ferrol de la Vuelta a Galicia sea la antesala de muchos más grandes eventos deportivos en la ciudad.

