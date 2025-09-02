EL grupo socialista pide medidas para garantizar la seguridad del personal municipal.. Respuesta del grupo de gobierno

Ante la reciente denuncia por intento de agresión a las trabajadoras del negociado de estadística del concello de Ferrol, desde el Grupo Municipal Socialista señalan en un comunicado que «consideran necesaria la celebración urgente de un Comité de Seguridad y Salud que el fin de buscar soluciones a un problema que parece estar siendo ignorado por parte del Gobierno Municipal·.

Los socialistas recordaron que este «es un asunto que lleva pendiente mas de un año, sin que se hubiesen adoptado o siquiera se habían decidido medidas para paliar el mismo», recordaron también que la prioridad debe ser garantizar la seguridad personal de las trabajadoras municipales, pero que según la escasa información facilitada en su día por el gobierno, no es el único riesgo o deficiencia que se encuentra definida en la información que obra en el Ayuntamiento, motivo por el cual, «consideramos que el Señor Rey Varela, como Alcalde, y responsable de la jefatura superior del personal del Ayuntamiento, tiene el deber de tomarse en serio este asunto y buscar solución a la situación denunciada. Consideramos que el primer paso, es la convocatoria del comité de seguridad y salud, órgano en el que además de la representación de los trabajadores y trabajadoras, tienen representación todos los grupos políticos, que el fin de analizar la situación, los informes pertinentes y buscar una solución».

Respuesta del grupo de gobierno

Por su parte desde el grupo de gobierno se señala ante el comunicado de los socialistas que «Desde el Gobierno seguiremos velando por la seguridad de nuestros trabajadores y ante los hechos denunciados garantizaremos la seguridad todavía más. Así, en la nueva RPT aprobada se crearán nuevos puestos para funciones de vigilancia y garantizar la seguridad de los trabajadores municipales.

Además, cumpliendo con la periodicidad trimestral este martes se ha convocado el Comité de Seguridad y Salud, con la antelación de cinco días que exige el reglamento, para el próximo miércoles día 10, donde en el apartado de ruegos y preguntas será tratada esta situación».