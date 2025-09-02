El Área Sanitaria de Ferrol licita la compra de un ecocardiógrafo para el servicio de cardiología

La Plataforma de Contratos de la Xunta de Galicia publica este martes, día 2 de septiembre, una resolución del área Sanitaria de Ferrol por la que se licita el suministro de un nuevo ecocardiógrafo con destino al Servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. El presupuesto base de esta licitación asciende a los 163.145 euros para esta nueva tecnología; y la fecha límite para la presentación de ofertas finaliza el próximo 17 de septiembre.

Tal y como se recoge esta resolución, el objeto del contrato incluye la Instalación, configuración y puesta en funcionamiento del equipo suministrado objeto de licitación; el suministro de productos hardware y de los productos software necesarios para el funcionamiento de las estaciones, incluyendo las licencias del sistema operativo; y mantenimiento de los equipos y sus componentes, incluyendo el soporte de los productos hardware y software asociados objeto del suministro.

Entre las características técnicas que recoge el pliego en relación con esta nueva tecnología para la población del área Sanitaria de Ferrol destacan que será un ecocardiógrafo digital con rango dinámico con un mínimo de 390 dB; con un carro de fácil maniobrabilidad, ergonómico y ligero; pantalla táctil capacitiva de por lo menos 12”; pantalla LCD panorámica de alta resolución montada sobre brazo articulado; consola de trabajo que permita múltiples posicionamientos espaciales, con giro superior a 320º y con movimiento independiente del monitor; y, entre otras, una tasa de adquisición de imágenes en 2D de por lo menos 2.500 imágenes por segundo.

Esta licitación implica renovar la ecocardiografía del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol con un nuevo aparato de alta gama.