El Campus Industrial de Ferrol financió tres visitas y una estadía de personal investigador extranjero en el primer semestre de 2025

Impulsar la colaboración científica y fomentar el intercambio y la actualización de conocimientos entre el personal investigador extranjero visitante y el personal investigador adscrito al Campus Industrial de Ferrol, perteneciente a la Universidade da Coruña (UDC). Este es el objetivo de la convocatoria de Ayudas para Financiar Visitas y Estadías de Personal Investigador Extranjero que impulsa el campus de especialización ferrolano desde el año 2022.

En los seis primeros meses de este 2025 se financiaron un total de tres visitas, por un período mínimo de tres días consecutivos y un máximo de cinco, y una estadía de investigación, de uno a tres meses de duración. La primera de estas visitas la realizó, el pasado mes de marzo, la investigadora del área de Gestión Económica Internacional de la Toronto Metropolitan University (TMU) de Canadá, Sui Sui, de la mano del profesor de la Facultad de Humanidades y Documentación, Manuel Escourido.

Con la finalidad de promover reuniones de trabajo que permitieran continuar proyectos conjuntos o de iniciar nuevas colaboraciones también se acercó, en el mes de julio, hasta el Campus Industrial de Ferrol, la responsable del Laboratorio de Rodas y Raís la Escala Real de la Tampere University (TAU) de Finlandia, Xinxin Yu, invitado por el investigador del Laboratorio de Ingeniería Mecánica, Francisco González.

En esta misma línea, la investigadora del Grupo Integrado de Ingeniería, Lucía Santiago, solicitó la tercera y última de las visitas aprobadas hasta ahora, invitando a la ciudad departamental, también en el mes de julio, al experto en estabilidad y dinámica de buques de la University Of Belgrade de Serbia, Stefan Rudakovic.

A esto hay que sumarle la estadía de investigación de dos meses de duración que está realizando, también en el Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI), la jefa del Departamento de Física y Electrónica de la Khazar University de Azerbaiyán, Farida Tatardar, de la mano de la investigadora del Grupo de Polímeros, Ana Ares.

Con todo, está previsto que a lo largo de los meses de septiembre y de octubre visite el campus ferrolano la experta en descomposición térmica y calorimetría diferencial de barrido de la Nanjing University of Science Tecnology de China, Yanchun Li, invitada por el investigador del Grupo de Propiedades Térmicas y Reología (PROTERM), Ramón Artiaga, y que realice una estadía, de un mes de duración, la jefa del Departamento de Económicas y Comercio de la Lesya Ukrainka Volyn National University de Ucrania, Olena Pavlova, de la mano del profesor de la Facultad de Humanidades y Documentación, Félix Puime.

La convocatoria de Ayudas para Financiar Visitas y Estadías de Personal Investigador Extranjero cubre, de manera parcial o total, los gastos del viaje, del alojamiento y del mantenimiento de la persona investigadora extranjera visitante. Aunque para resultar beneficiaria, su actividad investigadora debe estar relacionada con los ámbitos estratégicos del campus de especialización: el de la robótica industrial, el de los materiales, el de la optimización de procesos industriales, el de la ingeniería naval y offshore, el de la gestión industrial o el del desarrollo de producto.

Entre los años 2022 y 2024, el Campus Industrial de Ferrol ha financiado un total de 14 visitas y cinco estadías de investigación.