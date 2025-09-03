O Torneo de Fútbol Sala OcioSol encara en Valdoviño a súa recta final

Meraki, Autos Pasuco, Radiocar/Minuetto e Bar El Paseo buscarán este mércores o seu pase á final do Torneo de Fútbol Sala OcioSol. Os encontros disputaranse ás 20:30 e ás 21:30 horas no pavillón O Longoiro.
O Torneo de Fútbol Sala OcioSol encara a súa recta final tras un mes de competición no pavillón municipal O Longoiro, en Meirás.
Organizado pola concellería de Deportes de Valdoviño, trátase dun dos torneos máis veteráns do calendario de verán na comarca, e nesta edición contou coa participación de oito equipos.
Tras a fase de liguilla, este mércores celebraranse as semifinais. A primeira disputarase ás 20:30 horas, e enfrontará ao Meraki e ao Autos Pasuco, e na segunda, ás 21:30 horas, o Radiocar/Minuetto e o Bar El Paseo buscarán o seu pase á gran final, que terá lugar este venres 5 de setembro.
Dende a Concellería de Deportes, o edil de área, Sergio Saavedra, animaba esta mañá á veciñanza a achegarse ao pavillón municipal e desfrutar dos encontros.