Valdoviño abre inscricións nun Programa de Promoción da Saúde para adultos

O obxectivo é favorecer a adopción de hábitos de vida saudables no ámbito da alimentación, a actividade física e o benestar emocional.

O Concello de Valdoviño propón á veciñanza tomar parte no Programa de Promoción da Saúde da REGAPS -Rede Galega de Promoción da Saúde-. A iniciativa busca favorecer a adopción de hábitos de vida saudables no día a día entre a poboación adulta, especialmente no ámbito da alimentación, a actividade física e o benestar emocional.

De reunirse un grupo mínimo de 10 persoas, planificaranse 9 sesións presenciais, cunha duración estimada de hora e media-dúas horas (polas mañás), e alternaranse espazos interiores e exteriores en función das condicións meteorolóxicas. Virán precedidas dunha primeira valoración das persoas participantes de cara a coñecer o punto de partida do grupo en relación aos seus hábitos de vida.

Unha información útil para establecer as dinámicas e ferramentas a implantar. O programa estará guiado por unha terapeuta ocupacional e unha traballadora social da Área Sanitaria de Ferrol da REGAPS.

As persoas interesadas en sumarse ao proxecto, con participación de balde, poden cubrir o formulario dispoñible na web municipal e envialo ao email deportes@concellodevaldovino.com ou entregalo no departamento municipal de Deportes.

Ata o 9 de setembro, incluído, coa intención de iniciar o programa no mes de outubro.

