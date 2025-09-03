La Escuela de Música Municipal de Ortigueira abre inscripciones

El plazo ordinario de matrícula estará abierto hasta el 10 de septiembre y las personas interesadas deberán presentar las solicitudes en el Registro municipal o a través de la sede electrónica. Este proceso de matrícula va dirigido a alumnado que cursó estudio el año pasado; alumnado nuevo con prematrícula y plaza confirmada; y alumnado nuevo sin prematrícula, el cual será atendido por orden de entrada.

La Escuela de Música Municipal de Ortigueira (ESMU Municipal de Ortigueira) abre, un curso más, el plazo de matrícula para el curso 2025/2026. Así, las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 10 de septiembre.

Este proceso de matrícula va dirigido a alumnado que cursó estudio el año pasado; alumnado nuevo con prematricula y plaza confirmada; y alumnado nuevo sin prematricula, el cual será atendido por orden de entrada y una vez hayan sido adjudicadas las plazas disponibles.

La ESMU destaca que para realizar las solicitudes y mantener la plaza, será obligatorio matricularse dentro de este plazo. Si no se formaliza (hasta el 10 de septiembre) se pierde el derecho a la plaza guardada. La formalización y envío del impreso de solicitud no garantiza la plaza y este proceso se hará según los criterios establecidos en el reglamento de la escuela.

Las personas interesadas deberán presentar el Impreso de Matrícula, así como la Instancia (Solicitud general) cubierta junto con los datos que se requieran en cada una de ellas. Estas solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Concello de Ortigueira o a través de la sede electrónica municipal.

Inicio de las clases

El inicio de las clases individuales será a partir de 15 de septiembre; Lenguaje musical y conjuntos, a partir de 22 de septiembre. También, los talleres de música y movimiento tendrán el plazo de matrícula del 15 al 30 de septiembre y el comienzo el 1 de octubre. Se realizarán jornadas de puertas abiertas de estos talleres la segunda quincena de septiembre.

Ortigueira, ampliamente reconocida por su prestigioso Festival Internacional do Mundo Celta, continúa consolidándose como un epicentro cultural y musical.En este contexto, la ESMU Municipal de Ortigueira juega un papel fundamental, brindando formación tanto a jóvenes talentos como a adultos que desean perfeccionar su técnica.

La ESMU Municipal de Ortigueira reafirma su misión de ofrecer una enseñanza musical de calidad, alineada con la rica tradición cultural de la localidad y pone a disposición toda la información relevante a las matrículas a través de su web: https://ortigueiramusica.com/matricula-curso-2025/