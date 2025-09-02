Este miércoles, presentación de la exitosa “Gorriones y Halcones” en el Monasterio de Montefaro

«Gorriones y Halcones», todo un revulsivo en el panorama editorial español, será presentado en un acto que se celebrará en el Monasterio de Santa Catalina de Montefaro este miércoles, día 3 de septiembre a las 7 de la tarde, organizado por el Ayuntamiento de Ares y la Asociación de Amigos del Monasterio.

La presentación forma parte del intenso programa de actividades culturales que se están organizando en la privilegiada ubicación con gran éxito.

La ferrolana Carmen Blanco, actriz, dramaturga se asomaba por primera vez a la novela histórica hace apenas unos meses. “Gorriones y Halconces” acabó convirtiéndose en el fenómeno literario más sorprendente de Galicia.

El Monasterio de Montefaro será un escenario ideal en el que la autora acerque el proceso creativo de “Gorriones y Halcones” tanto a los lectores que ya la han leído, como a aquellos interesados en la Historia de Galicia y la Revuelta Irmandiña. Es una novela histórica que narra las complejas relaciones de las familias nobles gallegas del siglo XV en el contexto de la sublevación irmandiña y de los intricados conflictos de una época de grandes cambios sociales y luchas de poder.

La cercanía de Carmen Blanco y su capacidad de comunicar cara a cara las historias que ha narrado en su novela, están haciendo de sus presentaciones un éxito. Además está incluyendo performances para que sean más dinámicas, convirtiéndolas en todo un acontecimiento cultural para las localidades donde se celebran.

En Montefaro interpretará a Doña Juana de Castro, una de las mujeres que protagonizaron la revuelta de Santiago contra los abusos de la nobleza. Estará acompañada por el Conde de Lemos que será interpretado por José Blanco.

Carmen Blanco

Carmen Blanco Sanjurjo (Ferrol, 1963) es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago, después de ejercer en Santiago, Madrid y Sevilla como abogada, regresa a Galicia para trabajar en diversas empresas privadas.

Desde hace once años gestiona un negocio familiar: la Taberna de Caaveiro, situada en el propio monasterio de Caaveiro, en pleno corazón del parque natural Fragas do Eume.

Formada como actriz y dramaturga en la Escuela de Teatro de Narón, escribe, interpreta y dirige numerosas obras teatrales, recibiendo el premio de teatro infantil O Facho por su obra “A Fuga” y el premio de Teatro Radiofónico de RTVG por la obra “A primeira vez”. Después de una labor de investigación y escritura de casi cinco años, “Gorriones y Halcones” es su primera incursión en la novela histórica.