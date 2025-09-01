El Valdetires Ferrol transmite buenas sensaciones ante CD Burela en el Trofeo del Lago Sport

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Lunes de buen partido de pretemporada para el Valdetires Ferrol, venciendo por 3-2 a un equipo de Primera División como es el CD Burela, en el I Trofeo del Lago Sport, disputado en el Pabellón de As Pontes.

Este era el segundo test de pretemporada para las ferrolanas, tras su victoria en la primera ronda de la Copa Galicia ante el Viaxes Amarelle el pasado sábado, encontrándose con un cuadro de A Mariña muy rejuvenecido, entrenado por la ferrolana Belén Feal y que presionaba a toda la pista desde el primer momento, aunque eran las jugadoras del Valdetires Ferrol las que se ponían por delante con un gol de Patri Corral con un tiro cruzado raso por alto desde el borde del área a los dos minutos.

Las ferrolanas llevaban el control del juego, con mucha velocidad e intensidad, con múltiples rotaciones entre todos sus efectivos disponibles y, en el minuto 6, aprovechaban un fallo en un saque de puerta del CD Burela para que Patri Corral anotase dentro del área el 2-0.

Esto cambiaba el partido por completo, saliendo Cris Blanco a la pista por las naranjas como portera-jugadora, encontrándose con un Valdetires Ferrol bien centrado en su área en labores defensivas, como también seguían creando peligro en ataque con un balón al palo de Paula Alonso desde el borde del área, o un tiro desde 35 metros de Ana López que lograba salvar Cris Blanco con una gran mano en su carrera hacia atrás.

En la recta final del periodo, cambiaba el CD Burela de portera-jugadora, con Irene realizando esa función y con Gabi logrando meter el miedo en el cuerpo con un balón al larguero desde el borde del área, pero el marcador no se movía y con 2-0 se llegaba al descanso.

Tras la reanudación las de A Mariña subían sus líneas buscando recortar las diferencias, aunque no lograban concretar de cara a portería, lo que se sumaba a que las ferrolanas llegaban a su quinta falta a los seis minutos, obligándolas a realizar un juego más conservador.

Cris Blanco tenía una buena opción para el CD Burela con un tiro desde diez metros por alto, obligando a la portera Natali a sacar una gran mano y, justo en la siguiente jugada, tras una falta, Carol enviaba un balón al palo para el Valdetires Ferrol desde la frontal del área por raso. La siguiente llegada que tenía la capitana ferrolana no perdonaba, con un gol en el borde del área por raso, en una rápida jugada de equipo desde atrás.

Las de A Mariña nunca bajaron los brazos, teniendo dos dobles penatis a su favor casi seguidos, el primero lanzado por Irene iba a las manos de Natali con un tiro por el centro, pero el segundo lo colocaba con un potente tiro raso al palo, anotando el 3-1, en el minuto 33 y, tan solo tres minutos después, en una jugada desafortunada para las ferrolanas, donde a Irene Cela se le subía el gemelo, Sandra marcaba el 3-2 al segundo palo en una rápida acción de las visitantes.

Podía pasar de todo en los últimos instantes y cada equipo tuvo un doble penalti a su favor. El Valdetires Ferrol tuvo la sentencia con un lanzamiento de Carol por alto que lograba despejar Lola Muñoz bajo palos, como después Irene tuvo en sus botas el empate, pero su también tiro por alto lo volvía a evitar Natali, por lo que este 3-2 acabaría siendo definitivo.