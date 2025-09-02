La letrada de lo Social del TSXG María Luz García será homenajeada, en Ferrol, por su jubilación

La letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social del TSXG María Luz García Iglesias será homenajeada con motivo de su jubilación por compañeros y amigos durante un almuerzo que tendrá lugar el viernes 19 de septiembre, a las 15 horas, en el Hotel Almirante de Ferrol.

Las personas interesadas en asistir deberán inscribirse, antes del 15 de septiembre a las 14 horas, en el Juzgado de lo Social número 2 de Ferrol o en el Juzgado de lo Social número 6 de A Coruña.

María Luz García Iglesias aprobó la oposición en 1987, cuando contaba con 26 años. Su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Vilalba (Lugo), donde permaneció hasta 1990, cuando se trasladó a Ferrol.

Allí ejerció en el entonces Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 y en el número 6 hasta 1999, cuando tomó posesión como letrada en el Juzgado de lo Social número 1 de Ferrol, una jurisdicción a la que dedicó el resto de su carrera profesional.

Finalmente, en 2021 tomó posesión como letrada en la Sala de lo Social del TSXG, donde permaneció hasta su jubilación, este año.