Luz verde da Xunta para a construcción de 91 vivendas de promoción pública en Xuvia, Narón

O Goberno galego deulle este luns. día 1 de setembro, o seu visto e prace á tramitación do expediente de
aceptación do solo cedido por parte do Concello de Narón á Xunta, que lle permitirá á Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, a través da Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal), impulsar a construción de 91 vivendas de promoción pública no municipio.
A Xunta recibiu o compromiso do Concello de Narón da cesión da titularidade gratuíta de dúas parcelas localizadas na avenida 3 de abril, en Xuvia, co obxectivo de crear vivenda protexida de promoción pública na localidade coruñesa.
Así, o Consello da Xunta, na reunión deste autorizou tamén a licitación, por importe de 810.424 euros, da redacción do proxectos básico e de execución e dirección de obra para a construción de 91 vivendas protexidas, garaxes e rochos nas parcelas P.4 e P.5 da zona Z-3 do Plan parcial de Narón.
O investimento na execución destas novas vivendas calcúlase que acadará os 17,1 M€.
A Sociedade de Vivenda Pública de Galicia licitará este contrato proximamente e os técnicos ou empresas adxudicatarias terán un prazo de cinco meses para a elaboración dos proxectos.
Con esta nova contratación, o Concello de Narón súmase á rede de localidades que xa colaboran coa Xunta na cesión de solo para o desenvolvemento de vivenda pública. Esta rede inclúe concellos como Pontevedra, Lugo, Teo, Lalín, A Estrada, A Coruña, Vilagarcía de Arousa, Ames ou Carballo.O Goberno galego mantén o ritmo de traballo no compromiso de incrementar o parque público residencial, co obxectivo de duplicalo nesta lexislatura e acadar así 8.000 vivendas. Neste momento, en Galicia xa ten en marcha máis de 2.800 vivendas en diferentes fases de execución.
En paralelo, O Goberno galego ten en marcha a primeira fase da Estratexia galega de solo residencial, coa que busca, en colaboración cos concellos, facilitar solo destinado á construción de 25.000 vivendas, 20.000 protexidas e 5.000 libres.