Neda celebra este sábado unha nova edición do veterano Festival da canción mariñeira

O paseo marítimo de Neda acollerá o sábado, 6 de setembro, a partir das 19 horas, unha nova entrega do Festival da canción mariñeira.
O certame, organizado pola Agrupación artística Lucero del Alba, de Neda, alcanza a súa 26 edición e permitirá aos asistentes das interpretacións de cinco agrupacións musicais.
Así, o tradicional encontro, destinado a dar a coñecer e conservar as cancións de inspiración mariñeira, contará coa participación das rondallas Bohemios e Sonidos del Alba– as dúas de Ferrol-, e de Trovadores de Ares, da coral polifónica Costumes, de Bergondo, e máis da anfitrioa Lucero del Alba.
Como vén sendo habitual, o Concello de Neda colabora coa organización facilitando a infraestrutura e o equipo técnico necesarios para desenvolver o evento, que volverá estar presentado por María Porto.
Tras a actuación das rondallas, a programación, que conta tamén co apoio da Deputación da Coruña, incluirá unha degustación de mexillóns (serviranse acompañados pan e bebida por 5 euros) e a animación musical de Alejandro Caribe.
Dende o Concello convidan aos veciños e veciñas comarca afeccionadas ás habaneras e á canción coral a achegarse á vila para desfrutar deste encontro festivo que, desta volta, será a antesala da Festa do Pan de Neda.