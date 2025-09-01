Festas Veran Ferrol 2025

O servizo de recollida do lixo en Valdoviño, está a ter problemas para trasladar a Sogama os residuos para o seu tratamento

1 septiembre, 2025 Dejar un comentario 730 Vistas

Dende o pasado sábado, FCC, empresa concesionaria do servizo de recollida do lixo en Valdoviño, está a ter problemas para trasladar a Sogama os residuos para o seu tratamento. Os seus camións non puideron facer unha soa descarga na planta de transferencia sita en Narón nin sábado nin domingo, e este luns, só foi posible realizar dous depósitos dos cinco previstos.

O citado luns, FCC informaba ao Concello de Valdoviño, tras constatar que non se trataba dun problema puntual, e que repercutiría no servizo que se ofrece á veciñanza. Pola súa banda, o alcalde, Alberto González, poñíase en contacto con Sogama para tentar recabar máis información, e urxir unha pronta resolución.

Nas conversas entabladas, a empresa da Xunta alegou que non dispón dos colectores precisos para que os camións descarguen os residuos; achacou esta carencia a un problema loxístico co transporte, e avanzou que confía en resolvelo ao longo da semana

