El pasado fin de semana, Hoops Eume firmó un cierre de verano histórico tras su participación en las finales del Circuito 3×3 gallego y en la Final PRO del Circuito nacional portugués.

El sábado, en las inmediaciones del Outlet de Culleredo, los dos equipos eumeses lograron alcanzar la final de sus respectivas categorías, ambas resueltas en la prórroga.

En la categoría femenina, el roster formado por Shara Romero, Paula Baldonedo, Carla Peña y María Coira —que no pudo disputar la fase final por lesión— rozó el título, cayendo en el tiempo extra tras un triple decisivo de Idoia Filgueira. Con ello, Hoops Eume se llevó un meritorio subcampeonato gallego.

En el apartado masculino, la escuadra integrada por Isma Fernández, Amir Valcárcel, Marcos Fernández y Jorge Aller sí logró culminar la hazaña. Tras un inicio complicado, supieron darle la vuelta al marcador y forzar la prórroga, donde un triple de Izzy Fernández en la primera posesión selló la victoria y proclamó al equipo campeón gallego de 3×3.

El domingo, la misma plantilla masculina —con la entrada de Nilo Barreiro en lugar de Marcos— viajó hasta Maia (Portugal) para disputar la Final PRO del Circuito nacional portugués. Allí, Hoops Eume dejó un gran papel: con dos victorias (ante Vigo 3×3 y Norte) y una derrota frente a Responsabilidade, finalizando en quinto lugar de Portugal, con el segundo mayor porcentaje de victorias del evento.

Este doble reto marca el cierre del verano para Hoops Eume, en el que el club ha estado presente en grandes citas y ha consolidado su proyecto tanto deportivo como social.

En palabras de Isma “Izzy” Fernández, presidente de la asociación y protagonista en la pista: “Ha sido un verano muy intenso, prácticamente cada fin de semana ha habido actividad Hoops. Hemos crecido como comunidad, sumando gente al proyecto social y deportivo, y además hemos estado en eventos de primer nivel. Ahora llega el turno del 5×5, un pequeño descanso del 3×3, pero estoy convencido de que volveremos a reunirnos pronto para seguir impulsando este formato durante el año”.