El Concello de Ferrol todavía no tiene la titularidad de la avenida de As Pías

El estado de las zonas verdes de la avenida de As Pías ha llevado a la preocupación y queja de los vecinos, una circunstancia que conocen en el Concello de Ferrol, pero todavía no pueden intervenir al no recibir la titularidad de la vía por parte del Ministerio de Fomento.

En estos momentos, tal y como afirmaba el alcalde de Ferrol José Manuel Rey Varela en rueda de prensa, la Demarcación de Carreteras del Estado “está finalizando cos retoques” en la avenida de As Pías, por lo que desde el Concello de Ferrol “estamos á espera da data definitiva para que poidamos facer actuacións.”

El regidor quería destacar desde su llegada a la alcaldía hace dos años el buen entendimiento con la Demarcación de Carreteras del Estado en esta obra, por lo que espera que esto solo sea cuestión de días “e poder facer as labores de mantemento ordinaria” tanto en las zonas verdes, como en el propio vial de circulación.