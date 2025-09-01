Festas Veran Ferrol 2025

Incendio en una chabola-vivienda en Pazos, Serantes

Los bomberos de Ferrol tuvieron que acudir cerca de las doce de la mañana de este lunes , ante un aviso del CIAE-112 Galicia, a la zona de Pazos, en Serantes, con el fin de sofocar un incendio declarado en una chabola-vivienda y pesar de los esfuerzos quedó afectada con serios daños tanto en el interior como en el tejado. No hubo que lamentar daños personales.

A las 11.45 horas se recibió una llamada de un particular informando de un incendio en el número 108 situado en el lugar de Pazos, en Serantes. De inmediato se alertó a los Bomberos de Ferrol y a las Policías Nacional y Local.

Al llegar al lugar indicado,  antes de llegar al Club de Campo,  el fuego ya dominaba parte de la chabola en la que residía una familia. El fuego afectó a parte del interior así como al tejado.

Según manifestaciones de los residentes el incendio pudo ser provocado por una persona que se dio a la fuga. Ante esta denuncia instruye diligencias la Policía Nacional.

