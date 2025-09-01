El Concello de Ferrol licita la reforma de los campos de fútbol 8 de Caranza y A Gándara

La reforma de los campos de fútbol 8 de Caranza parece que empieza a ver la luz al final del túnel (o del cajón administrativo) tras aprobar este lunes la junta de gobierno local su licitación, tal y como lo anunciaba en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela.

Esta instalación municipal, usada principalmente por el Galicia de Caranza, cuenta con una estructura deportiva de más de 400 niños y niñas, en una instalación que en la actualidad “non está á altura do que precisan os nenos e as familias”, recordando que estos campos fueron inhabilitados por la RFGF para la práctica federada debido a su mal estado.

En un primer momento esta obra iba a ser cofinanciada entre el Concello de Ferrol y la Deputación de A Coruña, gracias a un convenio suscrito el 21 de marzo de 2023, por el aquel momento alcalde, el socialista Ángel Mato y el presidente de la Deputación, Valentín González Formoso, que nunca se llegó a realizar y que, en los últimos meses ocasionaba una reyerta política entre el PP y el PSOE por incumplimiento de lo firmado, tanto en el pleno municipal de Ferrol, como en el de la Deputación.

Hace un mes, el gobierno municipal recibió la comunicación de la Deputación de A Coruña en la que oficializaba su renuncia a este convenio de reforma. Una vez el Concello de Ferrol tuvo constancia de esto “buscamos solucións, xa que non queremos enfrontamentos”, afirmaba José Manuel Rey Varela, recordando que el Concello de Ferrol “sempre cumpriu con todos os requerimentos da Deputación en tempo e forma, actualizándose moitas veces o proxecto”. Ahora se incorpora a este proyecto la Xunta de Galicia, incluyendo esta reforma dentro de la financiación del proyecto de la ‘Cidade do Deporte’ con un presupuesto de 876.000 euros, sufragados a partes iguales entre ambas administraciones.

Cambia la administración que cofinancia las obras, pero no el proyecto, que sigue siendo el mismo, transformar los dos campos de fútbol 8 en uno de fútbol 11 convertible en dos campos para ambas modalidades, con césped artificial de última generación, con iluminación LED, además de la construcción de una grada para el público.

Paralelamente, la junta de gobierno local también ha licitado la dirección facultativa de esta obra, dividida en tres lotes, con un importe de 45.000 euros.

Campos de fútbol 8 de A Gándara

Al mismo tiempo, José Manuel Rey Varela también avanzaba que la reforma de los dos campos de fútbol 8 de A Gándara entra en proceso de licitación, tras ser presentado el proyecto la semana pasada, con un importe de 320.000 euros, también sufragado entre el Concello de Ferrol y la Xunta de Galicia.