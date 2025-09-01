Festas Veran Ferrol 2025

La calle Casquido y los caminos da Rega y do Confurco serán aglomerados por el Concello de Ferrol

Estado actual del camino da Rega | Concello de Ferrol

Este lunes la junta de gobierno local ha dado luz verde a los proyectos de aglomerado a la calle Casquido, en Santa Mariña y a los caminos da Rega y do Confurco, en Doniños.

Para el primero de ellos serán destinados 86.190,64 euros y que contará con una capa de aglomerado de seis centímetros y nueva señalización, tal y como afirmaba en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, con un plazo de ejecución de tres meses una vez sea adjudicado.

En lo referente a los caminos da Rega y do Confurco, serán 64.000 euros los presupuestados y que, a mayores del aglomerado, también se perfilarán las cunetas, siendo su plazo de ejecución de un mes.

