Un coche se sale de la vía, colisiona contra un poste, y el conductor da positivo en alcohol y drogas, en Cedeira

Sobre las ocho de la mañana de este lunes se registró un accidente de tráfico en la carretera DP-2206 ( a San Andrés de Teixido), en el lugar de A Pardiñeira, en Cedeira, al salirse de la vía un Ford Focus conducido por un vecino del municipio. El vehículo colisionó contra un poste resultando el conductor ileso pero al practicarle la Policía Local las pruebas de alcohol y drogas, éstas dieron positivo.

Sobre la hora indicada y por causas oficiales que hasta ahora se desconocen el conductor del Ford Focus no pudo controlar el vehículo, y al salirse de la vía colisionó contra un poste que sujetaba varios cables por lo que evitó que el coche no se precipitase hacia otra pista inferior.

Al lugar del suceso acudieron efectivos de la Policía Local comprobando que solamente se registraban daños materiales y que el conductor había salido ileso, si bien al practicarle las pruebas de alcoholemia y drogas ambas dieron positivo, por lo que será denunciado por presunta comisión de un delito que puede acarrear retirada de puntos y pena de cárcel.