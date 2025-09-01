Saúl García, lateral izquierda cántabro, se incorpora al Racing de Ferrol

Saúl García (Vioño de Piélagos, 1994) se incorpora a la disciplina del Racing Club Ferrol. Con gran presencia sobre el campo y una notable experiencia, el lateral izquierdo procedente del Real Racing Club se pondrá este mismo lunes, 1 de septiembre, a las órdenes de Pablo López para empezar su puesta a punto.

Futbolista que destaca por su amplitud de recorrido por la banda, así como por su capacidad para centrar desde distintas alturas.

Formado en las categorías de base de la entidad cántabra, Saúl García acumula experiencia en todas las categorías del fútbol nacional, tras pasar por escuadras como el RC Deportivo, CD Tenerife, Girona CF, RCD Mallorca, CD Numancia, Deportivo Alavés, Rayo Vallecano o Real Sporting.

En los tres últimos ejercicios volvió a “casa” para defender la camiseta del Real Racing.

Ahora, emprende una nueva etapa, también como racinguista, en la que se espera que haga de Ferrol su casa.