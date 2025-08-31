El Baxi Ferrol empezó su pretemporada ante IDK Euskotren en el XXV Trofeo Concello de Ferrol

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Tras las primeras sesiones de entrenamiento, este domingo llegaba el primer test de pretemporada para el Baxi Ferrol, recibiendo al IDK Euskotren, en el XXV Trofeo Concello de Ferrol disputado en la tarde del domingo en el Pabellón de A Malata, con victoria visitante por 69-84.

El partido empezaba igualado, con alternancias en el juego e intercambio de canastas entre ambos equipos, aunque, con el paso de los minutos el IDK Euskotren demostraba estar un poco más rodado, con mayor velocidad en el juego, lo que les permitía abrir una pequeña brecha en el marcador. A esto, también hay que contar con un factor importante en el Baxi Ferrol, las ausencias de Claire Melia y Dalayah Daniels al no estar todavía en España, lo que condicionaba el juego de las ferrolanas, que cerraban el primer cuarto 19-29.

Como en todo primer partido de pretemporada, las rotaciones eran constantes en ambos equipos, haciendo muchas pruebas sobre la pista y con la participación en las ferrolanas de las canteranas Elena Baldonedo e Irene Somorrostro, con bastantes minutos sobre la pista. En este segundo cuarto se veía la importancia que va a tener Begoña de Santiago en el esquema de juego, siendo un pulmón para el equipo, que se suma a las ya conocidas de Gala Mestres, Blanca Millán y Alba Sánchez-Ramos, consiguiendo recortar distancias y llevar el marcador al descanso a 44-46.

Tras la reanudación el Baxi Ferrol seguía a este buen ritmo, logrando empatar a los tres minutos con una canasta de Blanca Millán, pero, nuevamente el IDK Euskotren volvía subir una marcha a su juego, contando con mayor acierto a la hora de conseguir rebotes, como también bajo el aro o en la línea de tres, volviendo a distanciarse de diez puntos para cerrar el cuarto 55-65.

En los últimos diez minutos, las vascas empezaban fuertes con un parcial de 0-5 que les permitía tener el partido encarrilado en esta recta final, imprimiendo una mayor velocidad al juego, ante un Baxi Ferrol que ya notaba el cansancio físico de este primer partido, siendo las visitantes las que se llevaban el Trofeo Concello de Ferrol por 69-84.