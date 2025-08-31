Éxito de participación en la celebración de las carrozas de Cobas

Este domingo, 31 de agosto, se celebró con gran entusiasmo y afluencia de público el tradicional desfile de carrozas de Cobas, una cita destacada en el calendario festivo de la zona rural de Ferrol. La jornada estuvo marcada por la creatividad, el humor y el esfuerzo colectivo de las 9 carrozas participantes, que no escatimaron en detalles para impresionar al jurado y al público asistente.

El jurado de este año estuvo compuesto por miembros de diversos ámbitos, aportando una visión plural y enriquecedora a la valoración de las carrozas. Formaron parte del tribunal calificador,Joaquín Enríquez, acordeonista y profesor en la Universidade da Coruña (UDC); Xiana Ruiz, joven arpista ferrolana; Marcos Mella, músico y cantautor; Chelo Carballal, profesional sanitaria; e Inés Santiago, conocida creadora de contenido en redes sociales.

Tras el recorrido y las deliberaciones, los miembros del jurado, así como el teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz y el concejal de zona rural, José Tomé, hicieron entrega de los galardones a las mejores carrozas de la edición 2025.

El primer premio fue para la carroza de «O Carteiro», que deslumbró al público con una colorida y elaborada recreación del ambiente de Las Vegas,

El segundo premio, fue para los «Border Covis«, que presentaron una entrañable y divertida propuesta protagonizada por ovejas y perros, combinando tradición rural y originalidad con gran destreza.

El tercer premio, recayó en el «grupo N-332» que con su carroza llevó a los asistentes en un imaginativo viaje a Benidorm, cargado de guiños nostálgicos.

Una vez más, las carrozas de Cobas demostraron ser una expresión viva de la creatividad y del espíritu comunitario que caracteriza a esta parroquia ferrolana. El evento concluyó en un ambiente festivo, con música de la mano de Jorge Latino, comida popular y sorteos.