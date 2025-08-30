O Parrulo Ferrol cerró su pretemporada visitando al SC Braga

O Parrulo Ferrol tuvo su último test en esta pretemporada en tierras portuguesas, visitando al SC Braga, en el Troféu da Legiao, cayendo por 4-2, en un partido disputado en la tarde del sábado, en el Amco Arena (Braga).

El partido no podía empezar mejor para los intereses de los ferrolanos, consiguiendo ponerse por delante a los 42 segundos al recibir Gonzalo Santa Cruz un balón desde atrás y picársela al portero a su salida en el borde del área, anotando el 0-1.

El juego estaba igualado y disputado, sin un dominador claro, aunque la primera que tenía el SC Braga también iba para dentro, con un gol de Ricardo Lopes desde el borde del área a media altura, tras un robo.

Con el paso de los minutos el partido iba subiendo de velocidad e intensidad, teniendo O Parrulo Ferrol una buena ocasión con un pase entrelíneas de Novoa en la frontal del área a Jhoy al segundo palo, pero su disparo se marchaba fuera por muy poco.

El SC Braga también tuvo ocasiones para ampliar distancias, como la que tenía Vilian con un tiro desde doce metros que se marchaba fuera por poco, mientras que en la última ocasión del periodo Tiago Brito lo intentaba con un tiro a bocajarro dentro del área que evitaba Mati Starna con el pecho, por lo que con este 1-1 el partido se iba al descanso.

Tras la reanudación, los locales querían llevar la iniciativa, con O Parrulo Ferrol realizando una buena defensa y a punto estaban de ponerse por delante con un tiro de Jon desde el lateral del área a media altura que se marchaba fuera por poco.

El portero Leandro se sumaba al ataque del SC Braga y eso obligaba a O Parrulo Ferrol a centrar su juego en media pista, poniéndose por delante con algo de fortuna, con un tiro de Bebe desde doce metros que desviaba un jugador parrulo en su trayectoria, acabando dentro de la portería.

Los ferrolanos iban a por todas, buscando el empate, en una gran jugada personal de Diogo en el lateral al que no lograba llegar Gabriel Penezio por muy poco. El propio Gabriel Penezio la tendría instantes después en un rechace dentro del área, el balón tocaba la red, pero por fuera. Eran los locales los que al final ampliaban distancias con un gol de Tiago Brito desde el borde del área de tiro cruzado, en una rápida jugada de equipo.

Gabriel Penezio salía ahora como portero-jugador en O Parrulo Ferrol, pero, en una de las primeras jugadas, Tiago Brito se hacía con un balón en 35 metros, anotando a portería vacía el 4-1. Los ferrolanos no bajaban los brazos, continuando con su juego de cinco y Gabriel Penezio anotaba el 4-2 sobre la línea de gol en la siguiente jugada.

El siguiente en saltar a la pista como portero-jugador en los ferrolanos era Gonzalo Santa Cruz, llegando a tener una buena oportunidad con un tiro de Novoa desde diez metros lateral que despejaba el portero local e incluso anotaban en una jugada de saque de banda, pero el tiempo se acababa de cumplir y no subía al marcador, por lo que este 4-2 acabaría siendo definitivo.

La pretemporada parrula ha finalizado y el próximo partido de O Parrulo Ferrol será el próximo viernes 5 de septiembre, en el primer partido de liga en Primera División, recibiendo al Family Cash Alzira, a partir de las 20:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

SC Braga: Leandro, Vilian, Ricardo Lopes, Vitao, Rafael Henm – también jugaron – Tiago Brito, Hugo Neves, Mamadú, Gonçalo Paixão, Luís Fernandes, Bebé, Neves y Thiago Sousa.

O Parrulo Ferrol: Mati Starna, Rubén Orzáez, Novoa, Diogo, Gonzalo Santa Cruz – también jugaron – Dennis Berthod, Turbi, Jhoy, Iván Rumbo, Jon, Xavi Cols, Gabriel Penezio y Niko Vukmir.

Árbitros: Amonestaron a los visitantes Turbi y al segundo entrenador Pol Cuairán.

Goles: 0-1 Gonzalo Santa Cruz min.1, 1-1 Ricardo Lopes min.3, 2-1 Bebe min.31, 3-1 Tiago Brito min.35, 4-1 Tiago Brito min.37, 4-2 Gabriel Penezio min.37.

Pabellón: Amco Arena (Braga).