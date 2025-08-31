Teatro ao cubo actúa en Fene, na romaría do Pote de Maniños

A tradicional Romaría do Pote que organiza a ACRD O Pote de Maniños, celébrase este domingo 31 de agosto. Como complemento aos actos programados pola sociedade fenesa, a concellería de Cultura (en colaboración co programa Rede Cultural da Deputación) anuncia para ese día o espectáculo Ghop!, de Teatro ao cubo. A función, dirixida a todos os públicos, comezará na asociación ás 12.30 horas, con entrada libre e de balde.
Ghop! é un espectáculo de rúa áxil, participativo e cheo de humor. Un berro cheo de enerxía “GHOP!”, un berro cheo de ímpeto para un espectáculo coa estética clásica dos circos ambulantes que no pasado percorrían as prazas dos pobos e aldeas.
Os tres protagonistas vestidos e caracterizados para a ocasión, aderezan con malabares, monicreques, acrobacias e pinceladas de maxia, o show de variedades que esta compañía itinerante ofrece a un público desexoso de divertirse e participar. Teatro Ó Cubo sae á rúa e completa o seu repertorio teatral para toda a familia.
Elenco: Sofía Espiñeira, Noel Fandiño e Roberto Casal