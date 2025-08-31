Festas Veran Ferrol 2025

Teatro ao cubo actúa en Fene, na romaría do Pote de Maniños

31 agosto, 2025 Dejar un comentario 373 Vistas

A tradicional Romaría do Pote que organiza a ACRD O Pote de Maniños, celébrase este domingo 31 de agosto. Como complemento aos actos programados pola sociedade fenesa, a concellería de Cultura (en colaboración co programa Rede Cultural da Deputación) anuncia para ese día o espectáculo Ghop!, de Teatro ao cubo. A función, dirixida a todos os públicos, comezará na asociación ás 12.30 horas, con entrada libre e de balde.

Ghop! é un espectáculo de rúa áxil, participativo e cheo de humor. Un berro cheo de enerxía “GHOP!”, un berro cheo de ímpeto para un espectáculo coa estética clásica dos circos ambulantes que no pasado percorrían as prazas dos pobos e aldeas.

Os tres protagonistas vestidos e caracterizados para a ocasión, aderezan con malabares, monicreques, acrobacias e pinceladas de maxia, o show de variedades que esta compañía itinerante ofrece a un público desexoso de divertirse e participar. Teatro Ó Cubo sae á rúa e completa o seu repertorio teatral para toda a familia.

Elenco: Sofía Espiñeira, Noel Fandiño e Roberto Casal

Lea también

El Museo de la Construcción Naval organiza sus segundos talleres infantiles del verano

Se celebrarán del 2 al 4 de septiembre para favorecer la conciliación familiar y laboral. …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *