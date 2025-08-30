El Nun´Álvares portugués se lleva un entretenido partido de fútbol sala en A Malata ante la selección de Kuwait

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

El Pabellón de A Malata volvía a acoger un nuevo partido internacional en la tarde de este sábado, entre la selección de Kuwait, dirigida por el ferrolano Bruno García y el Nun´Álvares portugués, con victoria lusa en los últimos instantes por 2-3.

El partido empezaba igualado y disputado, con ocasiones en ambas porterías que no se concretaban, aunque, con el paso de los minutos eran los portugueses los que querían llevar la iniciativa en el juego.

Las cosas se le complicaban al Nun´Álvares en el minuto 16, cuando uno de sus jugadores veía la tarjeta roja directa por una dura entrada en media pista. Kuwait jugaría los dos siguientes minutos en superioridad numérica, sin conseguir anotar.

En el último minuto de periodo el partido subía de revoluciones, con un gol de los portugueses en la frontal del área por alto a falta de 26 segundos y, cuando todo parecía que el partido se iba ir así al descanso, Alabasi conseguía el empate para los kuwaitíes rematando al segundo palo sobre la bocina, por lo que los dos equipos se retiraban a los vestuarios con 1-1 en el marcador.

Tras la reanudación la igualdad fue la tónica sobre la pista, con Kuwait dando un serio aviso a los cuatro minutos con un tiro de Alhasawi al palo al rematar una rápida jugada de equipo desde atrás, pero, ya en el minuto 30, conseguían ponerse por delante con un tanto de Fadhel con un tiro desde doce metros a media altura, culminando una buena jugada de saque de banda.

El Nun´Álvares no bajaba los brazos en ningún momento, en un auténtico partido de ida y vuelta del esférico, con mucha velocidad e intensidad, consiguiendo volver a empatar en el minuto 33, con un gol de Dias en la frontal del área por toda la escuadra.

Poco a poco el partido iba entrando en la recta final y Kuwait iba con todo, con Borashed como portero-jugador buscando la victoria, pero, a falta de unos segundos Dias se hacía con un balón en el borde del área por raso, consiguiendo anotar el 2-3 para los portugueses, llevándose la victoria en este entretenido partido.