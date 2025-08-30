Once localidades gallegas se movilizan por tierra y mar en apoyo a la Flotilla a Gaza

Un total de 11 localidades gallegas han sumado apoyos por tierra y por mar en la víspera de la partida a Gaza de la Global Sumud Flotilla, que la portavoz de Global Movement to Gaza – Galiza, Ánxela Gippini, define como la «mayor flotilla civil en años».

En la jornada del domingo, más de una veintena de barcos –entre los que habrá representación gallega– se dirigirán a Gaza como parte de la Flotilla. Delegaciones de 44 países acudirán hasta Palestina con la pretensión de crear un corredor humanitario y romper el bloqueo a la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

Por ello, la población gallega se ha movilizado este sábado en hasta 11 localidades, a las que se sumarán otras tres con concentraciones programadas para el domingo y el lunes. «La inacción de los gobiernos hace que la gente actúe más. La gente no puede creer que no se haga nada. Pasamos de la impotencia a la acción», traslada Gipinni, a la que le «emociona» la respuesta de la sociedad civil.

Las movilizaciones no se han llevado a cabo únicamente en tierra. En A Illa de Arousa, se ha realizado una regata solidaria con banderas a bordo y, en Ferrol, también ha habido un encuentro de embarcaciones. En A Illa de Arousa, seis embarcaciones han cruzado la ría con banderas de Palestina y consignas como ‘Arde Gaza’. Al mismo tiempo, una manifestación por tierra recorrió el puente, acompañando a la regata solidaria, lo que para el representante de la plataforma Alberte Pagán –presente allí– ha sido «muy emotivo«.

«Esta es una movilización social y popular que cumple la función que no cumplen los gobiernos a la hora de sancionar a Israel o a la hora de parar el genocidio«, relata Pagán. Ánxela Gippini concuerda: «La sociedad y los pueblos del mundo tienen una actitud diferente a los gobiernos. De hecho, en las calles hay una movilización social, incluso en países que están teniendo una represión brutal, como en Alemania y Reino Unido».

«LA MAYOR FLOTILLA CIVIL EN AÑOS»

En meses anteriores, hubo anteriores intentos para hacer llegar la ayuda a Gaza, como el del barco ‘Madleen’, de la Flotilla de la Libertad, que fue interceptado por Israel en su travesía. También en junio se realizó una Marcha Global a Gaza, que pretendía acudir hasta Rafah, en la frontera con Egipto, país que la reprimió.

Ante estos antecedentes, Pagán pide a los gobiernos y a la sociedad civil realizar un «seguimiento» de las embarcaciones y que no se «pierden de vista» para evitar cualquier «desgracia«.

Las expectativas de Gipinni respecto a esta Flotilla están puestas en su tamaño, la «mayor flotilla civil en años»: «La presión, en este caso, está en el número». En esta línea, destaca que España es uno de los Estados «con más delegaciones». Así, de Barcelona saldrán una veintena de embarcaciones que se juntarán con las que salen de Túnez y de Sicilia. «El objetivo es claro: llegar a la costa de Gaza y abrir un corredor humanitario y forzar a romper el bloqueo», añade.

En la Flotilla habrá representantes de Galicia, de las que por el momento se desconoce su identidad, que se informará «cuando sea seguro para todas las tripulantes«, apunta Gippini. La portavoz de Global Movement to Gaza – Galiza apunta que de esta plataforma habrá una representante, que se sumará a otras personas gallegas a nivel técnico y de organización.