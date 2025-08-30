El «RallyShow Deputación da Coruña» llenó el circuito de As Pontes en una jornada vibrante para el motor gallego

El circuito municipal de As Pontes vivió este sábado, día 30, una jornada histórica con la celebración del primer RallyShow Diputación de A Coruña, un evento pionero en el automovilismo gallego que superó todas las expectativa y reunió a más de 4.000 aficionados llegados de toda Galicia en una emocionante jornada de competición y espectáculo.

El actual campeón gallego, Víctor Senra, a bordo de su Hyundai i20 WRC se proclamó vencedor de esta primera edición del Rallyshow, imponiéndose en una final vibrante que puso en pie a las gradas del circuito de As Pontes. Con su habitual estilo agresivo y preciso, Senra dominó cada una de las eliminatorias hasta hacerse con el triunfo final en un formato que premiaba tanto la velocidad como la estrategia.

En segunda posición quedó el coruñés Daniel Berdomás (Hyundai i20 N Rally2) y de tercero el piloto vigués Jorge Pérez, al volante de su Porsche 991 GT3.

El formato eliminatorio y la cercanía al público hicieron del RallyShow una experiencia vibrante tanto para los pilotos cómo para los espectadores.

El presidente de la Diputación y alcalde de las Pontes, Valentín González Formoso, destacó durante la entrega de premios que «hoy confirmamos que el RallyShow llegó para quedar. Esta primera edición fue un éxito rotundo y demuestra que hay espacio para un evento así en el calendario del motor gallego y estatal». Formoso agradeció también «la implicación de todas las escuderías, pilotos, voluntariado y público, que hicieron posible esta jornada inolvidable».

La prueba contó con la participación de pilotos de primer nivel y con un formato ágil que permitió seguir desde las gradas- llenas desde primera hora de la mañana- y el entorno del circuito las eliminatorias desde los entrenamientos hasta la gran final, pasando por cuartos y semifinales. Entre cada manga, el público disfrutó de las espectaculares exhibiciones de drift de los BMW de Sito González, de los carcross y de los históricos Mini Cooper “Italian Job”, que ofrecieron un gran espectáculo de velocidad.

Un evento para toda la familia

Además del espectáculo deportivo, el RallyShow Diputación de A Coruña ofreció actividades para todos los públicos: animación, música, foodtrucks, circuito infantil de karts para los pequeños aficionados al mundo del motor, sorteos y codrives con pilotos profesionales para vivir en primera persona el espectáculo del rally.

Con entrada gratuita, un amplio aparcamiento exterior anexo al circuito y un dispositivo organizativo que garantizó en todo momento la comodidad y seguridad del público, el RallyShow Diputación de A Coruña demostró que es posible combinar competición y espectáculo, marcando un antes y un después en el calendario gallego del motor.