Falleció Luís Pazo Novo, el primer alcalde democrático de Moeche

El primer alcalde democrático del Ayuntamiento de Moeche , Luís Pazo Novo, falleció este viernes a los 93 años.

Pazo Novo encabezó las primeras elecciones democráticas del municipio como candidato de Agrupacións Municipais Independentes Galegas (AMIG) y posteriormente por Coalición Popular.

Su mandato comenzó en 1979 y se extendió hasta 1987, una etapa que marcó los inicios de la transición democrática local y comenzó las bases del desarrollo institucional del Ayuntamiento.

En un comunicado oficial, el gobierno municipal manifestó su pesar y decretó dos días de luto oficial, en los que las banderas ondearán a media hasta.

Asimismo, el Ayuntamiento mostró su agradecimiento por la «contribución y trabajo» de Luís Pazo Novo a favor del «desarrollo y avance de Moeche en aquellos primeros años». «Foi o primeiro alcalde en saír electo dunhas urnas na actual democracia, nun momento clave para a nosa historia