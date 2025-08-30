Finalizan las fiestas de verano en Ferrol (programa del finde)

Festas Veran Ferrol 2025

Caminamos hacia el final de las fiestas de verano, quedan en programación  algunos actos de «los fuertes» y claro está todo lo referente al 31, al que muchos denominan «Día de Amboage» , otros «Día de San Ramón»..y ya mas sencillo..»dia de los fuegos». Se acaban las fiestas aunque muy pronto, a partir del 5 de septiembre estarán «Las Meninas» con su «capitán» al frente Eduardo Hermida.

Ofrecemos la programación de este finde, de sábado y domingo dia 31.

Sábado 30

—-Fiestas en Covas-14.30 h, sesión vermut con Alejandro Caribe. A las 17.00 h. fiesta de la espuma, en la explanada del local social. A las 22.00 h. verbena con Alejandro Caribe y Malditos Pendejos. A las 00.30 Fuegos artificiales.

—-A las 20.00 horas, fiesta del choco, en Caranza, en la avenida de Cartagena. A las 18.30 h. taller infantil de repostería. A las 19.30 h. Pregón a cargo de Pablo Prieto, presidente de la Federación Galega de Fútbol, y a continuación, música con Almudena y Paadal Rock. A las 20.30, degustación a precios populares.

—-A las 20.00 horas en el polideportivo de A Malata  XXV Trofeo Cidade de Ferrol entre el Baxi Ferrol y el IDK Euskotren. 

—-A las 20.00 horas, en la plaza de Armas,  concierto de Lérica.

—-A las 21.00 horas, concierto de  Vicco.

—-A las 23.00 horas, concierto de Chema Rivas.  

Domingo 31

—-Fiestas en Covas-A las 9.30 h. comienza el desfile de carrozas. 14.30 h. sesión vermut con Jorge Latino. 15.30 h. entrega de premios. 16.00 h. «romaxe» a Santa Comba y misa en la ermita. De 16.00 a 18.00 h. sorteo de regalos. 16-30 h. continuación con Jorge Latino.

—-A las 10.00 h tendrá lugar la XI Concentración Vehículos Clásicos en el Cantón de Molíns.  

—-A las 11.00 horas, en la concatedral de San Julián, misa en honor a Ramón Plá y Monge, Marqués de Amboage, organizada por su Fundación.

—-A las 12.00 horas, ofrenda floral en la plaza de Amboage ante la estatua del Marqués. Actuación  de un quinteto de la Banda Ferrolá de Música

—-A las 16.30 horas en la Avenida de Esteiro se celebrará la Macrofiesta Infantil con hinchables, fiesta de la espuma y un circuito de karts.APLAZADO PARA EL DIA 5 POR POSIBLES MALAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS

—-A las 20.00 horas en el polideportivo de A Malata  XXV Trofeo Cidade de Ferrol entre el Baxi Ferrol y el IDK Euskotren. 

—A las 20.00 horas, concierto de Omadroma, Ferrock, Drei y Far Away Place.

—A las 23.30, espectáculo de drones y a las 23.45 horas, fuegos de San Ramón en el Puerto de Ferrol.

—-A partir de las 00.00 horas, gran verbena con la orquesta Panorama City en la zona portuaria.

