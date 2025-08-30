Finalizan las fiestas de verano en Ferrol (programa del finde)

Caminamos hacia el final de las fiestas de verano, quedan en programación algunos actos de «los fuertes» y claro está todo lo referente al 31, al que muchos denominan «Día de Amboage» , otros «Día de San Ramón»..y ya mas sencillo..»dia de los fuegos». Se acaban las fiestas aunque muy pronto, a partir del 5 de septiembre estarán «Las Meninas» con su «capitán» al frente Eduardo Hermida.

Ofrecemos la programación de este finde, de sábado y domingo dia 31.

Sábado 30

—-Fiestas en Covas-14.30 h, sesión vermut con Alejandro Caribe. A las 17.00 h. fiesta de la espuma, en la explanada del local social. A las 22.00 h. verbena con Alejandro Caribe y Malditos Pendejos. A las 00.30 Fuegos artificiales.

—-A las 20.00 horas, fiesta del choco, en Caranza, en la avenida de Cartagena. A las 18.30 h. taller infantil de repostería. A las 19.30 h. Pregón a cargo de Pablo Prieto, presidente de la Federación Galega de Fútbol, y a continuación, música con Almudena y Paadal Rock. A las 20.30, degustación a precios populares.

—-A las 20.00 horas en el polideportivo de A Malata XXV Trofeo Cidade de Ferrol entre el Baxi Ferrol y el IDK Euskotren.

—-A las 20.00 horas, en la plaza de Armas, concierto de Lérica.

—-A las 21.00 horas, concierto de Vicco.

—-A las 23.00 horas, concierto de Chema Rivas.

Domingo 31

—-Fiestas en Covas-A las 9.30 h. comienza el desfile de carrozas. 14.30 h. sesión vermut con Jorge Latino. 15.30 h. entrega de premios. 16.00 h. «romaxe» a Santa Comba y misa en la ermita. De 16.00 a 18.00 h. sorteo de regalos. 16-30 h. continuación con Jorge Latino.

—-A las 10.00 h tendrá lugar la XI Concentración Vehículos Clásicos en el Cantón de Molíns.

—-A las 11.00 horas, en la concatedral de San Julián, misa en honor a Ramón Plá y Monge, Marqués de Amboage, organizada por su Fundación.

—-A las 12.00 horas, ofrenda floral en la plaza de Amboage ante la estatua del Marqués. Actuación de un quinteto de la Banda Ferrolá de Música

—-A las 16.30 horas en la Avenida de Esteiro se celebrará la Macrofiesta Infantil con hinchables, fiesta de la espuma y un circuito de karts.APLAZADO PARA EL DIA 5 POR POSIBLES MALAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS

—-A las 20.00 horas en el polideportivo de A Malata XXV Trofeo Cidade de Ferrol entre el Baxi Ferrol y el IDK Euskotren.

—A las 20.00 horas, concierto de Omadroma, Ferrock, Drei y Far Away Place.

—A las 23.30, espectáculo de drones y a las 23.45 horas, fuegos de San Ramón en el Puerto de Ferrol.

—-A partir de las 00.00 horas, gran verbena con la orquesta Panorama City en la zona portuaria.