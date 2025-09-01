55.000 personas asistieron a los eventos de las Fiestas de Ferrol

Poco más de doce horas después de los fuegos de San Ramón y, con ello, el fin de las Fiestas de Ferrol, el alcalde José Manuel Rey Varela hacía un balance provisional este lunes, tras la junta de gobierno local.

El regidor quería agradecer a todo el gobierno municipal el esfuerzo realizado para que estas Fiestas fuesen una realidad y, en especial a las concejalías de Fiestas, Cultura, Deportes y Seguridad, sobre todo, haciendo especial hincapié en esta última “onde moitos artistas e os seus equipos destacaban esta coordinación.”

A nivel de programación en todos los días de agosto hubo actividades musicales, culturales o deportivas de diferentes estilos, intensificándose en la ‘semana grande’ finalizada ayer y que, en esta ocasión, se extendió en los últimos diez días.

El regidor daba los primeros datos provisionales de asistencia, cifrados en 55.000 personas, que se dividen en 40.000 personas en los conciertos, 12.000 personas en los eventos deportivos y 3.500 en los fuegos de San Ramón y el espectáculo de drones. Al mismo tiempo, también se congratulaba de la buena acogida que tuvo la retransmisión en streaming de este último evento, con más de 5.300 visualizaciones y procedentes de diferentes países “onde ferroláns no exterior poideron desfrutar do espectáculo.”

La inversión en estas Fiestas fueron 650.000 euros, siendo una parte importante sufragada por la Xunta de Galicia, por lo que la inversión directa municipal “foi das máis baixas dos recursos propios do Concello”.

Macrofiesta infantil y concierto de la Panorama City

Las inclemencias meteorológicas obligaron a cancelar dos de los platos fuertes de estas Fiestas de Ferrol, como la macrofiesta infantil previsto el viernes y el concierto de la Panorama City que cerraba la programación en la noche del domingo.

Respecto a la macrofiesta infantil en el barrio de Esteiro, esta tan solo se ha pospuesto una semana, realizándose este viernes 5 de septiembre, mientras que para el concierto de la Panorama City en el muelle de Curuxeiras habrá que esperar “xa que estamos á espera da data definitiva, xa que a Panorama City ten moitos concertos”, afirmaba el regidor, asegurando que la actuación no ha sido cancelada, solo pospuesta y se realizará próximamente.