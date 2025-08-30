El Racing busca empezar con buen pie este domingo

M.V. Este domingo a partir de las 12:00 el Estadio de A Malata acogerá la primera jornada de la Primera RFEF 2025-2026 en donde el conjunto de Pablo López parte con el objetivo de estar lo más arriba posible para luchar por el ascenso en la parte final de la temporada. Su primer rival será un recién ascendido a la categoría, el CF Talavera.

En una semana en donde comparecieron en rueda de prensa uno de los capitanes, Ander Gorostidi y el entrenador Pablo López, ambos coincidieron en las ganas que tenían de que finalizase una pretemporada donde el cuadro ferrolano se midió a rivales exigentes como Real Madrid Castilla, Sporting de Gijón y Ponferradina. Ahora llega ya el momento de la verdad, con un Racing aunque todavía le faltan tres piezas por incorporar y mucho trabajo por hacer para conjuntar a tantos jugadores nuevos, pero un conjunto verde que saldrá a por todas este domingo sabedor que A Malata debe de ser un fortín, con la ayuda de los alrededor de 8.000 socios, en el que no se deben escapar puntos ante equipos sobre el papel más débiles, mas aún cuando en las próximas semanas los de Pablo López se medirán a conjuntos que lucharán por el mismo objetivo que los nuestros, el ascenso de categoría.

Para el encuentro ante el CF Talavera el entrenador racinguista cuenta con todos los jugadores disponibles y se espera que el técnico pueda dar continuidad al once inicial de los últimos dos encuentros amistosos, aunque jugadores como el defensa Artetxe, el centrocampista Álvaro Peña o el atacante Dacosta cuentan también con papeletas para salir de inicio.

El rival

El CF Talavera trae buenos recuerdos al Racing, ya que en territorio manchego se disputó la penúltima jornada del último ascenso de los verdes en la 2022-2023 con una gran representación de la afición ferrolana en El Prado. En esta temporada, el Talavera regresó a la categoría lo que conllevó también algunos cambios para buscar subir el nivel. Desde el Fuenlabrada llegó el técnico Diego Nogales, con gran experiencia en la Primera RFEF, quien tendrá a su cargo a un equipo con una media de edad joven, en el que destacan jugadores como Pitu Doncel, Di Renzo o Valen.

Racing Club Ferrol – CF Talavera – Jornada 1 Primera Federación

Domingo, 31 de Agosto, a las 12:00 en el Estadio de A Malata, con el arbitraje del colegiado cántabro, Francisco Crespo y la retransmisión televisiva de La Liga +, Movistar, Orange.